الدولار يصعد عالميا لأعلى مستوياته خلال 5 أسابيع

ارتفع مؤشر الدولار نحو مستوى 103 نقاط ،اليوم الاثنين، متجاوزًا أعلى مستوياته في 5 أسابيع، إذ عزز تقرير تضخم المنتجين الأمريكيين الأقوى من المتوقع لشهر يوليو الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأظهرت بيانات سابقة أيضًا أنَّ أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد تسارعت بشكل طفيف في يوليو لكنها جاءت أقل بقليل من التوقعات، وقالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إنَّ الأرقام الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين لا تعني أن البنك المركزي يمكنه إعلان فوزه على التضخم، مضيفة أن سوق العمل غير متوازن بعد.

بيانات مبيعات التجزئة

ويتطلع المستثمرون الآن إلى تقارير الأرباح من Walmart و Home Depot و Target، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة لشهر يوليو للحصول على رؤى حول حالة المستهلكين الأمريكيين، وعزز الدولار في جميع المجالات وارتفع إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل الين والعملات الاسترالية.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات تداول الدولار

ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 104.25 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية«Trading Economics» ومن المتوقع أنه سيتم تداول الدولار عند 108.59 نقطة في غضون 12 شهرًا.