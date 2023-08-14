ظهرت الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023

ظهرت الآن مباشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023، من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي ظُهر اليوم الإثنين الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري، بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

الآن مباشر.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023

والآن مباشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023، متاحة عبر هذا الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/ ، وهو نفس الرابط الذي من خلاله تمّ تسجيل رغبات المرحلة الأولى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2023 - 2024، وراغبين في الالتحاق للدراسة الجامعية للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

الآن مباشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 اعرف الحدود الدنيا

وبعد الاطلاع الآن مباشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023، نستعرض الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 - 2024، للشعبتين الأدبي والعلمي «علوم ورياضة».

- الحد الأدنى لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر وتشمل 22304 طالبا.

- الحد الأدنى لشعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر وتشمل 15013 طالبا.

- الحد الأدنى للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% بإجمال عدد طلاب 74923.