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تفاصيل افتتاح البطولة الأفريقية السادسة لكرة السرعة في بورسعيد (فيديو)

كتب:

نرمين عفيفي
11:45 ص | الإثنين 14 أغسطس 2023
أبطال كرة السرعة

أبطال كرة السرعة

كشف المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة، تفاصيل افتتاح البطولة الأفريقية السادسة لكرة السرعة في محافظة بورسعيد، موضحًا، «لأول مرة ننظم البطولة الأفريقية للأندية بمشاركة نحو 9 منتخبات، وتقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد».

البطولة بروفة لدورة الألعاب الأفريقية

وأضاف «حسين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، «هذه البطولة بروفة لدورة الألعاب الأفريقية، وستكون مؤهلة لبطولة الألعاب الأولمبية، فقط لدينا في بطولتنا 5 ألعاب غير أولمبية مثل كرة السرعة».

مشاركة كرة السرعة في بطولة مجمعة

وتابع رئيس الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة، «مشاركة كرة السرعة في بطولة مجمعة شيء مبشر لإدراجها في دورة الألعاب الأولمبية بالقريب العاجل، ولدينا قاعدة واسعة من ممارسي هذه اللعبة كما أن الاتحاد المصري ينظم عددا كبيرا من البطولات والفعاليات، وهو ما جعل اللعبة تنتشر في مصر على نطاق واسع ومنحها أفضلية واضحة على الدول الأخرى».

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