منحة تشيفينينج البريطانية 2024.. الشروط ورابط التسجيل

منحة تشيفينينج البريطانية 2024 من أهم المنح الدولية للراغبين في إتمام دراستهم العليا في المملكة البريطانية، حيث تُقدم للباحثين دعماً مالياً كاملاً، للحصول على درجة الماجستير في أي جامعة بريطانية، وأي تخصص يرغبه الباحث.

كيفية التقديم فى منحة تشيفينينج البريطانية

منحة تشيفينينج، هى منحة تقدمها سنويا الحكومة البريطانية، للراغبين للدراسة في جامعتها، وذلك للباحثين في 160 دولة عربية وأوروبية وآسيوية، ويمكن معرفة كل التفاصيل الخاصة بها وطريقة التقديم من خلال الرابط الإليكتروني من هنــــا.

ومنحة تشيفينينج البريطانية من أفضل المنح الدولية التي يمكن الحصول عليها لطلاب الدراسات العليا، نظرا لأن أشهر الجامعات في العالم ببريطانيا.

كيفية الحصول على منحة مجانية في بريطانيا

ومنحة تشيفينينج ليست الوحيدة المقدمة من الجامعات البريطانية، بل يعلن عدد كبير من الجامعات عن منح درسية مختلفة لطلاب الدرسات العليا بضفة سنوية، ومنها:

- منحة كامبريدج، تقدم سنويا للطلاب المتفوقين جامعيا، للالتحاق ببرنامج دراسات عليا، وتوفر المنحة كل تكاليف الدراسة.

- منحة جامعة أكسفورد، وهي منحة مخصصة للدارسات العليا، وتقدم لـ140 طالبا سنويا.

- منحة جامعة إيدنبراغ، تقدم لـ30 دارسا سنويا، وتشمل المنحة تكاليف الدراسة فقط.

- جامعة جامعة دنيس هولاند، تهدف لدعم طلاب البكالوريوس، للالتحاق بجامعة كلية لندن UCL، وتتيح للطلاب الحصول على 9000 جنيه إسترليني.