أنشطة ترفيهية وثقافية ضمن فعاليات معسكر مستقبل وطن «صيف 2023»

يواصل حزب مستقبل وطن فعاليات المرحلة الثانية من المعسكر التدريبي «صيف 2023» بالإسكندرية، والذي تنظمه أمانة العمل الجماهيري المركزية، بالتعاون مع أمانة الشباب المركزية، بمشاركة 300 عضو من أمانات «التنظيم، الشباب، الإعلام، والدمج المجتمعي لذوي الإرادة».

وشهدت الندوة حضور أعضاء من أمانات الحزب بمحافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، القليوبية، السويس، الإسماعيلية، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية»، وألقى الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية محاضرة حول التحديات السياسية والاقتصادية، بحضور المهندس أحمد أمين مسعود أمين العمل الجماهيري، والسيد أحمد حسام عوض أمين الشباب.

حزب مستقبل وطن وتطور الحياة الحزبية

وخلال الندوة، تناول الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية التعريف بمفهوم الأحزاب وتطور الحياة الحزبية في مصر، وتوجهات السياسة الخارجية، وقضايا المحليات، فضلًا عن التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية وآفاق المستقبل.

وتحدث محمد كمال، عن أهمية تثقيف وتدريب الكوادر الشبابية، وبلورة أفكار مدنية تمثل تيار الاعتدال والوسطية، وتقف في مواجهة أفكار الإرهاب والتطرف.

وتطرق المحاضر لأهمية تعزيز قيم الوطنية والانتماء لدى الشباب، بالإضافة لمناقشة عدد من القضايا السياسية الخارجية، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على علاقة متوازنة بالقوى الكبرى، والاستمرار في لعب دور نشط بالمحيط العربي وقضايا المنطقة.

العلاقات المصرية الإفريقية

وأكّد أستاذ العلوم السياسية أهمية علاقات مصر بإفريقيا ودول حوض النيل، وشهدت الجلسة حوارًا مفتوحًا، طرح خلاله الحضور من الشباب أسئلة تناولت القضايا الاقتصادية والأزمات الدولية، ودور المحليات، ومهارات التواصل السياسي، وعلاقات مصر الإقليمية وغيرها من القضايا.

المعسكر التدريبي «صيف 2023»

تضمنت فعاليات اليوم الثاني من المعسكر التدريبي، المقام في محافظة الإسكندرية، ورشة عمل جماعية وفقرات ترفيهية متنوعة لتعزيز روح العمل الجماعي، بالإضافة إلى ورشة عمل تنافسية تضمنت بعض الأنشطة التي استهدفت تنمية روح التنافس الشريف بين المشاركين.