عاجل.. الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية علمي علوم ورياضة 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية علمي علوم ورياضة، في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد المنعقد بمقر وزارة التعليم العالي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور، خلال كلمته في المؤتمر، أنّ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة هو 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، وهناك أماكن شاغرة في كليات الطب البيطري والعلوم والذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات لطلاب شعبة علمي علوم.

وبالنسبة لموعد تنسيق المرحلة الثانية 2023، أكد وزير التعليم العالي، أنّ التنسيق يبدأ غدا الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري، من موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في معامل التنسيق بكليات الجامعات.