تقرير دولي: مصر تسعى لزيادة الإنتاج المحلي من البترول لتقليل الواردات

تتجه وزارة البترول والثروة المعدنية إلى زيادة إنتاجها من الزيت الخام ، وذلك لتحقيق اكبر قدر ممكن من الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج.

وقالت وكالة «مييز» المتخصصة في شؤون الطاقة بالشرق الأوسط، إن الإنتاج النفطي في مصر بدأ في الانتعاش خلال الفترة الأخيرة بشكل واضح، وأشارت إلى أنه من المقرر أن تشهد الشهور الباقية من العالم الحالي 2023 مزيداً من المكاسب القوية من الزيت الخام لمصر.

الوصول إلى أعلى معدلات الإنتاج في يونيو الماضي

ولفت التقرير إلى إنتاج النفط من منطقة الصحراء الغربية الرئيسية في مصر وصلت إلى أعلى مستوى لها في الإنتاج في 12 شهراً خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغ 289300 برميل في اليوم، حيث بلغ إجمالي إنتاج البلاد كله 582700 برميل في اليوم، وهو أعلى مستوى هذا العام، حيث بدأ تكثيف عمليات الحفر في التدفق من خلاله للوصول إلى إنتاج أعلى.

وصول إنتاج شركة أباتشي إلى معدلات مرتفعه

وأفادت شركة «أباتشي»، إحدى الشركات الأجنبية الرئيسية المشاركة في أعمال الإنتاج في الصحراء الغربية، بأن متوسط ​​الإنتاج الإجمالي للربع الثاني بلغ 141000 برميل في اليوم، وهو المستوى المسجل في الربع الأول، لكن الإنتاج الحالي يتجاوز ذلك بكثير.

وخلال شهر يوليو الماضي، وصل الإنتاج 145 ألف برميل في اليوم، مع قيام الشركة بتوجيه زيادة بنسبة 5٪ على أساس ربع سنوي إلى 148 ألف برميل في اليوم للربع الثالث ومكاسب إضافية بنسبة 4٪ إلى 154 ألف برميل في اليوم للربع الرابع.