نتيجة تنسيق كلية تجارة إنجلش 2023.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل قليل، الحدود الدنيا لكليات التجارة لطلاب الشعبة الأدبية، وبدأ العديد من الطلاب وأولياء الأمور التساؤل عبر محركات البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي عن تنسيق كلية تجارة إنجلش 2023، وهو ما توضح تفاصيله «الوطن» في التقرير التالي، في إطار دورها الخدمي والتربوي والتعليمي.

تنسيق كلية تجارة إنجلش 2023

تنسيق كلية تجارة إنجلش 2023، هو تنسيق «داخلي»، يُعلن بمجرد التحاق الطالب بكلية التجارة، وبعدها تبدأ الكلية فتح باب التقديم لشعبة اللغة الإنجليزية والتي تتضمن قواعد معينة، منها الحصول على درجات مُعينة في مادة اللغة الإنجليزية، وحال استيفاء الطالب لهذه الشروط يلتحق مباشرة بكلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية.

الحد الأدنى لدرجة الطالب في اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة، تحدده الكليات وفق إمكانياتها وطاقتها الاستيعابية من الطلاب، ويبدأ الطالب الدراسة بهذه النوعية من التعليم بداية من التحاقه بالفرقة الأولى مباشرة.

كلية تجارة إنجلش 2023، كلية بمصروفات في الجامعات الحكومية، وتوجد على سبيل المثال وليس الحصر في جامعة عين شمس وجامعة حلوان وجامعة بني سويف وجامعة سوهاج، وتقبل هذه الكلية طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة.

تنسيق كلية تجارة 2023 جميع المحافظات

- كلية تجارة السويس 292.0 درجة.

- كلية تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 293.5 درجة.

- كلية تجارة دمنهور 294.0 درجة.

- كلية تجارة طنطا 294.0 درجة.

- كلية تجارة أسيوط 289.5 درجة.

- كلية تجارة أسيوط 289.5 درجة.

- كلية تجارة بني سويف 291.5 درجة.

- كلية تجارة أسوان 294.5 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه عين شمس 294.5 درجة.

- كلية تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 296.5 درجة.

- كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم 296.5 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه القاهرة 299.5 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295.0 درجة.

- كلية تجارة بور سعيد 296.0 درجة.

- كلية تجارة كفر الشيخ 296.0 درجة.

- كلية تجارة بنها 300.0 درجة.

- كلية تجارة الإسكندرية 310.5 درجة.

- كلية تجارة العريش 313.5 درجة.

- كلية تجارة و إدارة أعمال حلوان 314.0 درجة.

- كلية تجارة القاهرة 314.0 درجة.

- كلية تجارة دمياط 315.0 درجة.

- كلية تجارة الزقازيق 305.5 درجة.

- كلية تجارة المنصورة 305.5 درجة.

- كلية تجارة جنوب الوادي 305.5 درجة.

- كلية تجارة عين شمس 309.0 درجة.