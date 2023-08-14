كليات تقبل من 58.05% حتى 70% أدبي وفق تنسيق العام الماضي

يبحث العديد من طلاب الشعبة الأدبية الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمرحلة الأولى بتنسيق الثانوية العامة 2023، عن الكليات المتاحة لهم، بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل قليل، الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى للشعبة الأدبية.

كليات متاحة لطلاب الشعبة الأدبية

وترصد «الوطن» في هذا التقرير الكليات المتاحة للطلاب الذين تتراوح مجاميعهم بين 58.05% وحتى 70% للشعبة الأدبية وفق تنسيق العام الماضي، كما يلي.

- تجارة جنوب الوادي 287

- تربية الفيوم 287

- فنون جميلة (فنون) أسيوط 287

- آداب حلوان 286

- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 286

- تجارة عين شمس 285

- تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 285

- تربية كفر الشيخ 285

- حقوق كفرالشيخ 285

- سياحة وفنادق الإسكندرية 285

- آداب المنصورة 284

- تجارة و إدارة أعمال حلوان 284

- تربية طفولة مبكرة المنوفية 284

- تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283

- تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 283

- تربية بنات عين شمس 283

- آداب بور سعيد 282

- تربية (طفولة) طنطا 282

- تربية السويس 282

- تربية جنوب الوادي 282

- تربية طفولة مبكرة أسيوط 282

- فنون جميلة (فنون) الأقصر 282

- آداب بنها 281

- آداب انتساب موجه القاهرة 280

- تربية (طفولة) الإسكندرية 280

- تربية سوهاج 280

- تربية قناة السويس بالإسماعيلية 280

- تجارة انتساب موجه القاهرة 279

- تجارة بور سعيد 279

- تربية أسيوط 279

- آداب انتساب موجه الإسكندرية 278

- تربية جنوب الوادي بالغردقة 278

- تربية رياضية بنات بنها 278

- تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278

- تجارة بنها 277

- تربية (تعليم ابتدائي) بنها 277

- تربية طفولة مبكرة القاهرة 277

- آداب وعلوم إنسانية السويس 276

- المعهد الفني لترميم الآثار بالأقصر 246.

- تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 246

- تربية نوعية دمياط 246

- خدمة اجتماعية الفيوم 246

- خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 246

- سياحة وفنادق المنيا 246

- سياحة وفنادق بني سويف 246

- سياحة وفنادق مدينة السادات 246

- سياحة وفنادق الأقصر 246- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 245

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول بمختلف الكليات المدرجة في المرحلة الأولى، كما تعلن الكليات المتبقية والأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية للتنسيق، وموعد فتح باب تسجيل الرغبات للقبول بالجامعات والمعاهد في المرحلة الثانية.