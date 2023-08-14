«جزيرة الفنتين» أغرب مناطق أسوان السياحية.. تعرف عليها

جزيرة الفنتين تعد من أهدى مناطق مدينة أسوان، وعلامة بارزة من معالم المدينة السياحية، تمكن من خطف أنظار السائحين في جنوب مصر بهدوئها وسحر الطبيعة فيها، كما تُسمى بـ«جزيرة أسوان».

مدينة الفنتين الأثرية

وأوضح أحمد جمال المرشد السياحي في مداخلة هاتفية على فضائية DMC، أنه تبقى من مدينة الفنتين الأثرية، تل من الأطلال، يصل ارتفاعه إلى 12 مترا، وبدأت الحفائر عام 1969 بواسطه المعهد الألماني للآثار بالتعاون الوثيق مع المعهد السويسري للأبحاث المعمارية والأثرية لمصر القديمة، وكان الجزء الجنوبي من الجزيرة أثناء العصر العتيق «حوالي 3200 ق.م» مجموعة من الصخور الجرانتينة الضخمة، ولم يكن يظهر منها أثناء الفيضان سوى صخرتين ضخمتين هما الأساس لجزيره الفنتين، وتم ردم ما بينهما في عصر لاحق.

جزيرة الفنتين أسوان

ولفت إلى أن هناك العديد من الأنشطة يمكن القيام بها، أثناء زيارة جزيرة الفنتين أسوان، ومنها الاستمتاع بالتقاط الصور خلال رحلتك البحرية باتجاه الجزيرة عبر إحدى العبارات أو القوارب الشراعية، وتصوير صخورها الضخمة المتراصة والمترامية على شواطئها، يمكنك التجول في الجزيرة ومشاهدة طبيعتها الساحرة ومعالمها الحديثة والقديمة في هدوء.

كما يمكن زيارة متحف أسوان ومشاهدة مقياس النيل، وأطلال معبد خنوم، كما تتضمن الجزيرة المنتجعات التي يمكنك الاستفادة من خدماتها، إلى جانب الحدائق والأسواق والمطاعم والمقاهي المطلة على نهر النيل.