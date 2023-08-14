تعيين إبراهيم جاد رئيسا لقناة «أون» العامة كتب: محمد أيمن سالم 05:42 م | الإثنين 14 أغسطس 2023 إبراهيم جاد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الكاتب الصحفي، إبراهيم جاد، رئيسًا لقناة «أون» العامة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أسامة الشيخ رئيسا لقطاع قنوات الرياضة في الشركة المتحدة هاني الدقاق: «المتحدة» قدمت مهرجانا عالميا رضا البحراوي: حلمى تحقق بالمشاركة في مهرجان العلمين.. وشكرا لـ«المتحدة» أشرف زكي: مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقا بفضل الشركة المتحدة الأمم المتحدة تحذر من زيادة الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لأعلى مستوياتها المتحدة أون بقلم محمد أيمن سالم