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تعيين إبراهيم جاد رئيسا لقناة «أون» العامة

كتب:

محمد أيمن سالم
05:42 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
إبراهيم جاد

إبراهيم جاد

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الكاتب الصحفي، إبراهيم جاد، رئيسًا لقناة «أون» العامة.

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