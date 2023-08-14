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كليات قمة بأقل من 75% بالجامعات الخاصة والأهلية 2023

كتب:

كريم روماني
06:20 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
الجامعات الأهلية-صورة أرشيفية

الجامعات الأهلية-صورة أرشيفية

عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، تقدم «الوطن» في التقرير التالي، في إطار دورها الخدمي والتعليمي، كليات قمة بأقل من 75 بالجامعات الخاصة والأهلية 2023، وفق الحدود الدنيا التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي منذ قليل.

كليات قمة بأقل من 75% بالجامعات الخاصة والأهلية 2023

- كلية الصيدلة: 72%

- كلية الطب البيطري: 68%

- كلية الهندسة: 68%

تنسيق جامعة الجلالة والعلمين الدولية لكليات أقل من 75%

- كلية العلاج الطبيعي: 74%

- كلية الصيدلة: 71%

- كلية الهندسة: 66%

تنسيق جامعة الملك سلمان وشرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية لكليات أقل من 75%

- كلية الطب: 75%

- كلية طب الأسنان: 74%

- كلية العلاج الطبيعي: 73%

- كلية الصيدلة: 70%

- كلية الطب البيطري: 66%

- كلية الهندسة: 65%

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أن التقديم سيكون بنظام التقديم الإكتروني المباشر للجامعات الخاصة والأهلية، طبقًا للحدود الدنيا للتقدم، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الخاصة بالتقديم، الذي يبدأ اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 15 أغسطس.

الجامعات الخاصة

وتعددت الجامعات الخاصة وعددها 27 جامعة وهي، مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر الدولية، الألمانية، الأهرام الكندية، 6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، و البريطانية في مصر، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، هليوبوليس، الجيزة الجديدة، وفاروس، النهضة، المستقبل، المصرية الروسية، ودراية، بدر بالقاهرة، حورس، المصرية الصينية، ميريت، الحياة، مايو، سيناء بفرعيها «فرع القنطرة – فرع العريش█، سفنكس، السلام، بدر بأسيوط، الصالحية الجديدة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.