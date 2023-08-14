مسؤولة بوزارة الرياضة توضح دور رحلات ومعسكرات الشباب في التوعية

قالت نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إنَّ الرحلات الخارجية للشباب في المراحل التعليمية المختلفة والانضمام لمعسكرات المبيت فيها، يمتد لأكثر من 4 أو 5 أيام لممارسة الأنشطة المختلفة، أمر مهم وضروري، ولابد يكون تابع لجهة تثق فيها الأسرة.

صلاح: ثقة الأسرة في معسكرات خارجية

أضافت «صلاح»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على شاشة «قناة DMC»، أنَّ ثقة الأسرة في معسكرات خارجية تابعة لوزارة الشباب والرياضة الحريصة منذ ثمانينيات القرن الماضي على دعم الأنشطة الشبابية، خلال الإجازة الصيفية.

تنمية المهارات ومعسكرات الشباب

وتابعت رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة: «التعرف على الآخرين ورؤية أماكن جديدة وتنمية المهارات بشكل عام، أبرز فوائد انضمام الشباب لـ المعسكرات الصيفية وإتاحة رحلات بأسعار تناسب الجميع في إطار دور الوزارة وحرصها على تنمية مهارات الشباب والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص».

برنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.