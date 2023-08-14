منافذ متنقلة لخدمة عملاء شركة المياه بالإسكندرية.. اعرف أماكن تواجدها

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أماكن تمركز منافذ خدمة العملاء المتنقلة بدءا من غد الأربعاء، 15 من أغسطس، وحتى 30 من الشهر نفسه، للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء، ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

موعد وأماكن تمركز منافذ خدمة العملاء

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر المنشور، أماكن تمركز منافذ خدمة العملاء المتنقلة، ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول الى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية لها على النحو التالي:

- منفذ خدمة عملاء متنقل شرق: رافع محمد نجيب أمام بنك مصر- سيدي بشر من 9 صباحًا إلى 8 مساء.

- منفذ خدمة عملاء متنقل وسط : المنشية - أمام فندق آمون من 9 صباحا وحتى 2.30 ظهرًا.

- منفذ خدمة عملاء متنقل بشاير الخير 3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي من الساعة 3 عصرًا حتى 8 مساء.

- منفذ خدمة عملاء متنقل غرب: مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحا : 3.30 عصرا

- منفذ خدمة عملاء متنقل امام فرع شركة المياه بالبيطاش من 4 عصرا لـ9 مساء

- يوم الجمعة من 2 ظهرا الى 8 مساء بنفس أماكن تمركز السيارات.

فريق من إدارة التوعية لتعريف السكان بخدمات الشركة

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى الخدمات التي تقدمها منافذ خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين على النحو التالي:

- تعاقد على إدخال العدادات

- استقبال شكاوي

- شحن كروت العدادات مسبقة الدف

- الاستعلام عن الفواتير

- سداد الفواتير.

ولفتت الشركة إلى تواجد فريق من المعمل المركزي التابع للشركة، لأخذ عينات من العقارات المحيطة، للتأكد من جودة المياه، كما يقوم فريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.