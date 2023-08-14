رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة أسيوط

كتب:

شيماء دراز
10:46 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة أسيوط

الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة أسيوط

أعلنت جامعة أسيوط الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة أسيوط، للطلبة الذين سيتم ترشيحهم للالتحاق بكليات الجامعة من خارج المحافظة، ومن المراكز التي تبعد عن مركز ومدينة أسيوط. 

الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة أسيوط 

وتنشر «الوطن» الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة أسيوط، وفقا لما أعلنته الجامعة كالتالي:

- استمارة القبول بالمدينة الجامعية.

- 4 صور شخصية مقاس 4*6.

- صورة البطاقة الشخصية سارية لمدة 3 أشهر.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- بطاقة الترشيح للكلية مطبوعة من مرقع تنسيق الثانوية العامة.

- صورة شهادة الثانوية العامة.

- إيصال مرافق كهرباء أو مياه موضحا به عنوان السكن.

شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط

وتتمثل شروط الالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة أسيوط  للطلاب الجدد في التالي:

- الالتحاق بكلية بجامعة أسيوط. 

- الإقامة خارج مدينة أسيوط. 

- اجتياز الفحص الطبي. 

- تسديد المصروفات. 

وأفادت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة أسيوط، أنه عقب معرفة الطلاب بالأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة أسيوط وقبول الطالب، يجب تقديم الأوراق في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ قبوله، لافتة إلى أنّه بعد هذه المدة سيسقط حق الطلاب في القبول بالمدينة الجامعية.

اقرأ المزيد:

الأوراق والشروط المطلوبة للسكن في المدن الجامعية بجامعة المنصورة

موقع الزهراء للتقديم في المدن الجامعية بالوادي الجديد.. الأوراق المطلوبة

اجتماع موسع لجامعة سوهاج لوضع قواعد القبول في المدن الجامعية

موعد التقدم للسكن في المدن الجامعية بالزقازيق من الأسبوع الثاني بأغسطس

«جنوب الوادي» تناقش استعدادات المدن الجامعية للعام الدراسي الجديد
بقلم شيماء دراز