أعلنت جامعة أسيوط الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة أسيوط، للطلبة الذين سيتم ترشيحهم للالتحاق بكليات الجامعة من خارج المحافظة، ومن المراكز التي تبعد عن مركز ومدينة أسيوط.

الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة أسيوط

وتنشر «الوطن» الأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة أسيوط، وفقا لما أعلنته الجامعة كالتالي:

- استمارة القبول بالمدينة الجامعية.

- 4 صور شخصية مقاس 4*6.

- صورة البطاقة الشخصية سارية لمدة 3 أشهر.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- بطاقة الترشيح للكلية مطبوعة من مرقع تنسيق الثانوية العامة.

- صورة شهادة الثانوية العامة.

- إيصال مرافق كهرباء أو مياه موضحا به عنوان السكن.

شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط

وتتمثل شروط الالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة أسيوط للطلاب الجدد في التالي:

- الالتحاق بكلية بجامعة أسيوط.

- الإقامة خارج مدينة أسيوط.

- اجتياز الفحص الطبي.

- تسديد المصروفات.

وأفادت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة أسيوط، أنه عقب معرفة الطلاب بالأوراق والشروط المطلوبة للسكن بالمدن الجامعية بجامعة أسيوط وقبول الطالب، يجب تقديم الأوراق في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ قبوله، لافتة إلى أنّه بعد هذه المدة سيسقط حق الطلاب في القبول بالمدينة الجامعية.