الحد الأدنى للجامعات الخاصة والأهلية 2023.. اعرف تنسقيها بالمرحلة الثانية

في ظل التطور التكنولوجي الذي نشهده والتغيرات التي طرأت على سوق العمل والوظائف المستقبلية، أصبح الكثيرون يتجهون إلى الدراسة في الجامعات الأهلية، لما توفره من برامج تعليمية متميزة.

الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية

وأعلنت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2023-2024، والتي جاءت على النحو التالي:

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

كلية الطب: 80%

كلية طب الأسنان: 78%

كلية العلاج الطبيعي: 76%

كلية الصيدلة: 72%

كلية الطب البيطري: 68%

كلية الهندسة: 68%

كلية علوم الحاسب: 62%.

كليات التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية: 55%.

تنسيق جامعة الجلالة والعلمين الدولية 2023

كلية الطب: 77%

كلية طب الأسنان: 76%

كلية العلاج الطبيعي: 74%

كلية الصيدلة: 71%

كلية الهندسة: 66%

كلية علوم الحاسب: 61%.

كليات التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية: 55%.

تنسيق جامعة الملك سلمان وشرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية

كلية الطب: 75%

كلية طب الأسنان: 74%

كلية العلاج الطبيعي: 73%

كلية الصيدلة: 70%

كلية الطب البيطري: 66%

كلية الهندسة: 65%

كلية علوم الحاسب: 60%.

كليات التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية: 55%.

فتح باب التنسيق للجامعات الخاصة والأهلية والدولية

ويفتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، بداية من غدٍ الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري، وسيكون الإلتحاق بنظام التقديم الإلكتروني المباشر لكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية طبقًا للحدود الدنيا للتقدم.

ويتم فتح باب القبول للحاصلين علي الثانوية العامة المصرية، والحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وطلاب الثانوية العامة في الأعوام السابقة وخاصة أعوام 2022 و2021، طبقًا للحد الأدنى للتقدم لكل منها، ويشمل التقدم كافة الجامعات الخاصة والأهلية، وهي على النحو التالي:

الجامعات الخاصة وعددها 27 جامعة

6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر الدولية، الألمانية، الأهرام الكندية، البريطانية في مصر، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، فاروس، النهضة، المستقبل، المصرية الروسية، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، هليوبوليس، الجيزة الجديدة، دراية، بدر بالقاهرة، حورس، المصرية الصينية، ميريت، سفنكس، السلام، بدر بأسيوط، الصالحية الجديدة، الحياة، مايو، سيناء بفرعيها "فرع القنطرة – فرع العريش.

الجامعات الأهلية وعددها 20 جامعة

الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية.