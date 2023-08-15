المئات يتجمعون أمام منزل أحمد شيبة لتقديم العزاء في والدته.. لم ينتظروا الصباح

لم ينتظر أهالي منطقة القباري، الصباح، إذ تجمع المئات منهم أمام منزل والدة الفنان احمد شيبة، لتقديم واجب العزاء للفنان، الذي يتمتع بحب أهالي القباري والإسكندرية، وبدأت التجهيزات من الآن، لإقامة شادر العزاء، وسادت أجواء الحزن بين جيران الفنان شيبة ووالدته، التي كانت قريبة من الجميع بحسب رأي جيرانها.

شكر الله سعيكم

وفور علم الفنان أحمد شيبة، بتجمع الأهالى أمام منزل والدته، انتقل من أمام المستشفى الخاص بالدخيلة إلى شارع «باب 27» بالقباري، لقبول واجب العزاء، وشكر الجميع، ومن المتوقع أن يعود إلى المستشفى في الصباح الباكر بعد استخراج تصريح الدفن حيث سيتم دفن والدته بمقابر أم كبيبة بالورديان، وتقام صلاة الجنازة بمسجد حسان بالقباري والعزاء ليلا أمام منزل والدته بجوار كوبرى 27 بالقباري.