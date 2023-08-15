موعد جنازة وعزاء والدة المطرب أحمد شيبة.. توفيت بمستشفى بالإسكندرية

رحلت والدة الفنان أحمد شيبة عن عالمنا، منذ ساعات، داخل أحد المستشفيات بالإسكندرية، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، ومن المقرر أن يشيع الجثمان عقب صلاة الجنازة اليوم، من مسجد حسان القباري، بقسم مينا البصل، وذلك بعد صلاة الظهر.

موعد ومكان عزاء والدة أحمد شيبة

ومن المقرر أن يقام العزاء بعد صلاة المغرب بجوار كوبري القباري بشارع المكس.

وينتظر الآن المطرب الشعبي أحمد شيبة، أمام مستشفى خاص، بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، لاستلام جثمان والدته، بعدما وصل إلى المستشفى فور إبلاغه بوفاة والدته، ودخل في حالة حزن شديدة وكان برفقة نجليه، محمود ومحمد، وشقيقه الأكبر شيبة شيبة.