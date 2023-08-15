الصحة: إجراء 7 ملايين و800 ألف جلسة غسيل كلوي سنويا

قال الدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة، إن القطاع الصحي يشهد حوالي 7 ملايين و800 ألف جلسة غسيل كلوي سنويا، حيث يتم تقديم خدمات الغسيل الكلوي بمستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، وحصة وزارة الصحة من هذه الجلسات حوالي 5 ملايين ونصف جلسة سنويا.

معدل الانفاق السنوي يصل ل 4.4 مليار جنيه فيما يخص جلسات الغسيل الكلوي

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc» أن معدل الانفاق السنوي يصل لـ4.4 مليار جنيه، فيما يخص جلسات الغسيل الكلوي، هذا بجانب تكلفة إنشاء الوحدات الخاصة بالغسيل الكلوي والأجهزة الجديدة، كاشفا عن أنه يتم ضخ ماكينات غسيل كلوي سنويا حوالي 10%، مما يوفر على المرضى جلسات الغسيل الكلوي في الأماكن الأكثر قربا من السكن للتقليل على المرضى المشقة وتقريب خدمات الغسيل الكلوي له.

إدخال ما لا يقل عن 500 ماكينة غسيل كلوي كل سنة بتكلفة تتعدى 200 مليون جنيه

وتابع رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة أنه في ظل تحديث هذا المنظومة سنويا، يتم إدخال ما لا يقل عن 500 ماكينة غسيل كلوي كل سنة بتكلفة تتعدى 200 مليون جنيه سنويا، موضحا أن معدل الجلسات التي يأخذها مرضى الغسيل الكلوي 13 جلسة شهرا بشكل مستمر طول حياة المريض، إلى أن يتم إجراء عملية زرع الكلى والتحسن والخروج من مرحلة الغسيل المستمر، شارحا أنه لا يوجد في مصر قوائم انتظار فيما يخص مريض يحتاج للغسيل الكلوي ولا يجد مكان، بل توجد وفرة، كما تقوم الوزارة بعمل إحلال للماكينات بأخرى أعلى كفاءة.

ولفت إلى وجود توجه لميكنة المنظومة وتصميم تطبيق يتم تسجيل عليه التاريخ المرضي لمريض الكلى، لمتابعة الحالة المرضية للمريض بشكل دقيق، وحوكمة وتحسين كفاءة المنظومة، كاشفا أنه جاري العمل على ضخ 500 ماكينة غسيل كلوي إضافية خلال الـ6 أشهر المقبلة، و30 محطة مياه لوحدات الغسيل الكلوي، هذا بجانب الدورات للتدريب.