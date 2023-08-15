مصادر: استمرار عمليات حصر العجز في المصالح تمهيدا للتعيينات الحكومية 2023

كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن وجود تنسيق بين مجلس الوزراء ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لاستكمال عمليات حصر العجز في الجهات والمصالح الحكومية التي ستدخل في خطة التعيينات الحكومية 2023.

بدء إجراءات التعيينات الحكومية 2023

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ من بين المصالح والجهات الحكومية التي تعاني من العجز، وستشملها خطة التعيينات الحكومية 2023، عددا من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، ووزارات الأوقاف والاتصالات، لافتا إلى أنّ الوزارة ستحتاج في قطاعاتها المختلفة، لسد العجز في بعض التخصصات التي تتناسب مع منظومة التحول الرقمي، من خلال خريجين جدد حاصلين على دراسات حديثة وتدريبات تتناسب مع الوظائف التي سيتم طرحها.

تعيينات 2023 تشمل الوحدات المحلية والسكك الحديدية

ولفتت المصادر إلى أنّ عمليات الحصر تشمل الوحدات التنفيذية في الإدارات المحلية، ومنها الشبكات الهندسية بالأحياء والمدن والمراكز، ووظائف في وزارة النقل والمواصلات، وفي هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وكذلك تعيينات بوزارة العدل في الشهر العقاري.

وأوضحت المصادر، أنّ خطة تعيينات الحكومة 2023 تستهدف 70 ألفا، منها 50 ألفا في قطاعي الصحة والتعليم كمرحة أولى للعام المالي الجاري 2023-2024، تليها حركة تعيينات أخرى مع بدء العام المالي الجديد في شهر يوليو 2024، لسد العجز في جميع الجهات والمصالح الحكومية في القاهرة وباقي محافظات الجمهورية.

سد العجز في 70 ألف درجة وظيفية شاغرة

وأضافت المصادر، أنّ الهدف من التعيينات سد العجز في 70 ألف درجة وظيفية، ستكون شاغرة في العديد من الهيئات والدواوين الحكومية مع نهاية العام الجاري، بسبب خروج عدد كبير من العاملين بها لسن التقاعد على المعاش.

يذكر أنّ الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن أمام مجلس النواب خلال شهر مايو الماضي، أنّ الحكومة قررت إجراء حركة تعيينات جديدة خلال العام المالي الجاري 2023-2024، ستشمل تعيين أكثر من 70 ألف موظف، في التعليم وباقي المؤسسات والمصالح الحكومية لسد العجز في الدرجات الشاغرة فيها.