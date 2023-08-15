محافظ سوهاج يطلق برنامجا لرفع كفاءة العاملين بالإدارات

برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، افتتح أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، البرنامج التدريبي التطبيقي «الإدارة الرقمية المستدامة لإدارة المشروعات»، وذلك لعدد 35 من العاملين بإدارات التخطيط والإدارات ذات الصلة، لإعداد ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية والاستثمارية بالمحافظة، خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس الجارى بديوان عام المحافظة.

أهمية التدريب وصقل مهارات العاملين

وأكد نائب محافظ سوهاج، أهمية التدريب وصقل مهارات العاملين، لافتا إلى أهمية البرنامج الذي يستهدف تهيئة العاملين بالمحافظة لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط، بما يساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة

أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات

كما وجه، الشكر لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقائمين على البرنامج التدريبي، مشيرا إلى أن البرنامج التطبيقي يأتى على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات تنفيذًا لمستهدفات مصر الرقمية، وجهود الدولة في التطوير المؤسسي الرقمي لدعم جهود التحول الرقمي، بما في ذلك بناء القدرات الإدارية الرقمية للقيادات وللعاملين، لتهيئة المؤسسات لاستيعاب أعمال التحول الرقمي وضمان استدامتها .