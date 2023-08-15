كليات متاحة في تنسيق المرحلة الثانية بجامعة المنصورة لطلبة «علمي رياضة»

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من الكليات لطلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية، والتي جرى الإعلان عن انطلاقها أمس، بحد أدنى في الشعبة العلمية بنسبة 60%، ويوجد العديد من الكليات في جامعة المنصورة ومعاهد الدقهلية لعلمي رياضة نستعرضها في السطور التالية.

كليات متاحة بجامعة المنصورة لعلمي رياضة

وأوضحت جامعة المنصورة أنه يوجد العديد من الكليات المتوفرة لطلاب الثانوية العامة لعلمي رياضة، والتسجيل بها وكتابتها في الرغبات لتنسيق المرحلة الثانية وهي:

فنون جميلة عمارة المنصورة

فنون تطبيقية المنصورة

آداب المنصورة

آداب انتساب موجه المنصورة

تجارة المنصورة

تجارة انتساب موجه المنصورة

تربية تعليم ابتدائي المنصورة

تربية المنصورة

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية طفولة مبكرة المنصورة

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

حقوق المنصورة

حقوق انتساب موجه المنصورة

زراعة المنصورة

سياحة وفنادق المنصور

فنون جميلة فنون المنصورة

معاهد متاحة لعلمي رياضة بالدقهلية

وحددت وزارة التعليم العالي العديد من المعاهد المتاحة لطلاب الثانوية العامة في محافظة الدقهلية لتنسيق المرحلة الثانية وهي:

معهد مصر العالي هندسة وتكنولوجيا المنصورة

المعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا بالمنزلة الدقهلية

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا المنصورة

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

مطاعم فني سياحة مطرية

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

العالي خدمه اجتماعيه المنصورة

الفني التجارى بالمطرية

الفني التجارى بالمنصورة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية

المعهد العالي للغات بالمنصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة إدارة ومحاسبة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

معهد المستقبل العالي للهندسة شعبة إدارة أعمال