الآلاف يشعيون والدة أحمد شيبة بالإسكندرية.. والفنان: فقدت كل شيء حلو

شيع آلاف المواطنين من أهالي محافظة الإسكندرية ظهر اليوم، والدة الفنان أحمد شيبة من مسجد حسان، بمنطقة القباري، وسط حالة من الحزن الشديد ودعوات لها بالرحمة والمغفرة، وأحضروا خروفا وجري ذبحه قبل خروج الجثمان من المسجد لتوزيع لحمه على أهالي المنطقة صدقة على روحها، ووسط حالة من الانهيار والبكاء الهستيرى للفنان أحمد شيبة.

جنازة والدة الفنان أحمد شيبة بالإسكندرية

وأدى أهالي منقطة القباري صلاة الظهر في مسجد حسان بمحافظة الإسكندرية على «مبروكة محمد يوسف»، والدة الفنان أحمد شيبة، والتي توفيت عن عمر يناهز 81 عاما.

الفنان أحمد شيبة: قولوا للناس تدعي لأمي

وقال الفنان أحمد شيبة لـ «الوطن» خلال تشييع الجنازة: «قولوا للناس تدعي لأمي، فلم أر أم تحب ابنها كما كانت تحبني، وكانت كل شيء في حياتي ولا أعلم حياتي كيف ستكون من بعدها فقد كانت كل شيء حلو في حياتي، ربنا يرحمها»، ودخل في نوبة من البكاء الهستيري وتابع المشي خلف الجنازة ورفض أن يركب سيارته، وتابع المشي خلف الجثمان حتى وصل إلى المقابر.

ذبح خروف على باب المسجد

وأحضر الأهالي خروف خارج المسجد، وأعدوه لذبح فور خروج جثمان والدة أحمد شيبة من المسجد.

وتتلقى أسرة الفنان أحمد شيبة العزاء في والدته اليوم من بعد صلاة المغرب اليوم، أمام منزل الأسرة بشارع باب 27 بجوار كوبري القباري، بمحافظة الإسكندرية.