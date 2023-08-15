اعتماد نتائج الفرقة الرابعة في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين، نتائج امتحانات الفرقة الرابعة لجميع الشعب للعام الدراسي 2022 - 2023، وذلك عقب اعتماد النتائج رسميا من قبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين

ووفقاً لبيان صادر عن الكلية، فإنّه جرى إعلان نتائج امتحانات الفرقة الرابعة للعام الدراسي 2022 - 2023، لشعب «اللغة العربية - الشريعة الإسلامية - أصول الدين» عبر البوابة الإلكترونية للكلية من هنا.

وأكد مصدر مسؤول بالكلية في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه جرى الإعلان عن نتائج الفرقة الرابعة ورقياً داخل أروقة الكلية بجانب رفع النتيجة عبر البوابة الإلكترونية للكلية، لافتاً أنّه تم فتح باب التظلمات على نتائج امتحانات الفرقة الرابعة بجميع شعبها من الآن ولمدة 15 يوماً.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ

يذكر أنّ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين هي كلية تابعة لجامعة الأزهر بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، وأُنشئت عام 1994، وتضم 3 أقسام هي «اللغة العربية - الشريعة الإسلامية - أصول الدين».