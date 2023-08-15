«الرياضة» و«الأوقاف» بالقليوبية يطلقان مبادرة لتكريم الطلبة المتفوقين

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، حفل تدشين مبادرة تكريم المتفوقين علميا بالهيئات الشبابية للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية، وذلك للعام الخامس على التوالي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

تحقيق أهداف مراكز الشباب

بدأ الحفل بالاستماع الى آيات من الذكر الحكيم من العضو سيد أحمد ماجد من مركز شباب بقيرة، ثم كلمة لوكيل وزارة الشباب والرياضة، الذي هنأ أبناء العاملين لتفوقهم واجتيازهم شهادة التعليم العام أو الأزهري، واستمرار المبادرة للسنة الخامسة على التوالي لما تحققه من مردود وتقدير للعاملين في الشباب والرياضة، وتساعد في تحقيق أهداف مراكز الشباب في أن تكون مراكز خدمة مجتمعية تسير على نهج الوزارة برؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

التعاون والتنسيق بين الأوقاف والرياضة

وأبدى وكيل وزارة الأوقاف سعادته بالتعاون والتنسيق المشترك بين مديرية الأوقاف ومديرية الشباب والرياضة في كل الأحداث والمناسبات المجتمعية، والتواجد المتبادل لهم، لما لهم من دور كبير في التأثير على النشء والشباب، وتساهم في بناء الشخصية المصرية الأصيلة وتوطيد علاقتهم بأوصال الوطن الحبيب.

وكرّم «الصبروط» و«أبو السعود»، صلاح مسعد، مدير الحسابات السابق بالمديرية، لجهوده الكبيرة في الفترة السابقة، ثم أبناء العاملين بالهيئات الشبابية على مستوى المحافظة وأعضاء اللجنة الرياضية.

يذكر أن مراكز شباب القليوبية تبدأ تنفيذ المبادرة من يوم 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر، لتحتفل مراكز الشباب بأبنائها الطلاب الأوائل في الصفوف الدارسية المختلفة من أبناء القرى أعضاء مراكز الشباب، وسط حضور أولياء الأمورهم وذويهم، ومديري الإدارات الفرعية ومجالس الإدارات وكبار رجال القرى والشخصيات العامة بها.