كليات حاسبات ومعلومات في المرحلة الثانية.. أماكن شاغرة للعلمي والأدبي

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة مختلف كليات حاسابات ومعلومات بالجامعات المصرية المتاحة لهم، سواء شعبة علمي علوم أو رياضة، وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى أول أمس.

كليات حاسبات ومعلومات لشعبة علمي علوم في المرحلة الثانية

وأتاحت وزارة التعليم العالي العديد من كليات الحاسبات والمعلومات لشعبة علمي علوم في المحافظات ضمن مرحلة التنسيق الثانية للثانوية العامة، وجاءت كالآتي:

- حاسبات ومعلومات طنطا علوم

- حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

- حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

- حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم

- حاسبات ومعلومات العريش علوم

- حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

- حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

- حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

- حاسبات ومعلومات بني سويف علوم

- حاسبات ومعلومات دمياط علوم

- حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

- حاسبات ومعلومات السويس علوم

كليات حاسبات ومعلومات في المرحلة الثانية لعلمي رياضة

وأوضحت الوزارة أنه يوجد كليات حاسبات ومعلومات متاحة أمام طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة في مختلف المحافظات في المرحلة الثانية للتنسيق وهي:

- حاسبات ومعلومات طنطا رياضة

- حاسبات ومعلومات قنا رياضة

- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة

- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة

- حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة

- حاسبات ومعلومات العريش رياضة

- حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة

- حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة

- حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة

- حاسبات ومعلومات المنيا رياضة

- حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة

- حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة

- حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة

- حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة

- حاسبات ومعلومات طنطا رياضة

- حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة

- حاسبات ومعلومات السويس رياضة

بدء المرحلة الثانية للتنسيق

وكانت وزارة التعليم العالي حددت الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الثانية للتنسيق الخاص بالثانوية العامة لعلمي علوم وعلمي رياضة، وهي 250 درجة فأكثر بنسبة 60.98%.

وأشارت إلى أنه يجري التقديم للمرحلة الثانية لعدد 350 ألف طالب من خلال الدخول على موقع التنسيق من هنا واتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع التنسيق

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب

- إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب ورقم الجلوس

- كتابة الرغبات المحددة من قبل الطالب مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.