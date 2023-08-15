لجنة الاتصال العربية تعقد اجتماعا في القاهرة لحل الأزمة السورية

عقدت لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير بالقاهرة.

محاولة إيجاد حلول للأزمة السورية

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تويتر سابقًا: «الحاضنة العربية تسعى جاهدة لإيجاد حلول ناجحة ومستدامة للأزمة السورية ووضع حد لمعاناة الشعب السوري الشقيق».

انضمام وزير خارجية سوريا

وانضم إلى الاجتماع، في وقت لاحق، وزير خارجية سوريا الدكتور فيصل المقداد.