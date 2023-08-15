الأماكن الشاغرة في كليات التربية بتنسيق المرحلة الثانية 2023.. 4 محافظات

بدأ، اليوم الثلاثاء، تنسيق المرحلة الثانية 2023، إذ كان الطلاب الذين لم يستطيعوا تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى ينتظرون تلك الخطوة حتى بتمكنوا من اختيار الكليات التي يرغبون بها حسب المجموع الخاص بهم، ومن واقع الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2023، وتعد كلية التربية من أبرز الكليات التي يرغب الطلاب في الالتحاق بها.

وهناك كثير من الأماكن الشاغرة في كليات التربية في مختلف الجامعات الموجودة في كافة المحافظات، ونوضح من خلال هذا التقرير الأماكن الشاغرة في كليات التربية في الجامعات المختلفة بتنسيق المرحلة الثانية 2023، وفق موقع التنسيق.

الأماكن الشاغرة بكليات التربية في الجامعات بتنسيق المرحلة الثانية 2023

وهناك عدد من الجامعات التي تتوفر أماكن شاغرة بـ كليات التربية الموجودة بها، وتتمثل في الآتي:

- دمنهور: تتوفر أماكن شاغرة في كلية تربية طفولة لـ تنسيق المرحلة الثانية.

- سوهاج: تتوفر أماكن شاغرة في كلية تربية طفولة وكلية تربية نوعية.

- بورسعيد: تتوفر أماكن شاغرة في كلية تربية رياضية بنين.

- الإسماعيلية: تتوفر أماكن شاغرة في كلية تربية رياضية بنين قناة السويس