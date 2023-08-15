«الهجرة»: نسعى إلى إنشاء شركة لاستثمار أموال المصريين بالخارج

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل إنشاء شركة لاستثمار أموال المصريين بالخارج برأس مال مليار دولار.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إنشاء الشركة يأتي بناء على طلب المصريين في الخارج.

وأردفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة معنية بكل الطلبات والتحديات الخاصة بالمصريين بالخارج.

ولفتت إلى أن هناك 10 رجال أعمال ناجحين ومتنوعين أعلنوا عن تواجدهم في النواة الأولى لتأسيس الشركة من عدة دول مختلفة مثل كندا وأمريكا وجنوب أفريقيا، لافتة إلى أن مصر تحتضن مقر الشركة وتم الشروع في خطوات التنفيذ.

وأضافت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن رئيس الوزراء أعلن عن تذليل كل العقبات التي تواجه هؤلاء المستثمرين بواسطة الهيئة العليا للاستثمار وبالتعاون مع البنك المركزي.

وزيرة الهجرة: هناك اهتمام من المصريين في الخارج بالمشروعات القومية

وأكدت أن هناك 14 مليون مصري موجودين بالخارج تسعى الدولة لإشراكهم في هذه الشركة، موضحة أن هناك اهتماما من المصريين في الخارج بالمشروعات القومية.

وأشارت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن ملكية الشركة وإدارتها ستكون للمستثمرين ورجال الأعمال ولا دخل للدولة بها سوى تقديم الدعم فقط.

مطالبات بإعادة فتح مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

واستطردت أنه بعد انتهاء مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك ونجاحها بشكل كبير، هناك مطالبات وتهافت كبير على إعادة فتح المبادرة مرة أخرى.

واختتمت بأن إعادة طرح المبادرة لن يكون سهلا، وهي تحارب من أجل ذلك وتعافر كما فعلت في المرة الأولى، معلقة: «أنا بتعامل بدماغ أهلي الصعايدة وبحاول».