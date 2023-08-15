يا ساكني مطروح «التنمية حقكم» (ملف خاص)

رغم المقومات الهائلة التى تتمتع بها والموقع الجغرافى المميز ومِنَح الطبيعة الإلهية لها، فإن محافظة مطروح كغيرها من المحافظات الحدودية عانت لعقود من تدهور الخدمات، وتأثيرها على حياة أهالى المحافظة والنشاط الاقتصادى لهم، لكن الدولة المصرية منذ عام 2014، وانطلاق خطة التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030، وضعت فى اعتبارها أن المحافظات الحدودية لا تقل أهمية عن غيرها فى الوجهين القبلى والبحرى التى تشهد تنمية حقيقية على كافة المستويات.

اليوم فى مطروح ذات الطبيعة الساحرة، التى غنت لها الفنانة ليلى مراد «يا ساكنى مطروح، جِنيّة فى بحركم، الناس تيجى وتروح، وأنا عاشقة حيّكم»، وبعد 9 سنوات من العمل والمشروعات فى كافة القطاعات، هناك واقع جديد يفرض نفسه على الأرض، ويستفيد منه سكان المحافظة المقدّرون بـ503.3 ألف نسمة.

مطروح، التى التفتت إليها الدولة المصرية باعتبارها إحدى ركائز الاستثمار فى المستقبل، بما تملكه من إمكانات هائلة تتمتع بتنوع النشاط الاقتصادى بين زراعى وسياحى وتعدينى، حيث تتميز المحافظة بالعديد من المقومات السياحية، ومنها السياحة العلاجية حيث واحة سيوة التى تعد منتجعاً طبيعياً للاستشفاء، ورغم أنها ثانى أكبر المحافظات من حيث المساحة «166.6 ألف كم على 8 مراكز و8 مدن و56 وحدة محلية وقرية»، فإنه يسكنها حوالى 0.5% من إجمالى سكان مصر، وتقدر المساحة المأهولة بـ1% من مساحة المحافظة.

«الوطن» ترصد واقع التنمية اليوم فى غرب مصر، والمشروعات الجاهزة للافتتاح، وفرحة الأهالى والقبائل بمشروعات التنمية التى أعادت اكتشاف المحافظة ووصلت ثمارها لمختلف القطاعات المرتبطة بحياة المواطنين، من تعليم وصحة وتموين وتضامن اجتماعى، فضلاً عن مشروعات «حياة كريمة» التى وصلت للتجمعات الصحراوية الحدودية فى السلوم وغيرها، لتؤكد رسالة مهمة مفادها أن رعاية الدولة لمواطنيها قادرة على الوصول إلى آخر شبر على حدود الوطن.