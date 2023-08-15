«أبو» يشعل حفل ماني فيللوز بالساحل الشمالي (صور)

أشعل المطرب «أبو» أجواء الساحل الشمالي بأجدد حفلاته الغنائية في موسم الصيف احتفالًا بألبومه الجديد، الذي يحمل اسم «فارق ع الكل»

وأمتع «أبو» جمهوره في الساحل بالعرض الحي الأول لأغنيات ألبومه الجديد «فارق ع الكل»، الذي أطلق أولى أغنياته خلال الأسبوعين الماضيين، بداية من أغنية «هوليلا» التي تخطت حاجز الثلاثة ملايين مشاهدة، مرورًا بأغنية «دغدغة» التي تصدرت التريند وقت نزولها وتخطت خلال أيام حاجز المليون المشاهدة.

واستهل «أبو» جولة حفلات الألبوم من الساحل الشمالي بإحياء حفل عيد ميلاد ماني فيللوز، التي تصدر اسمها تريندات منصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع ظهور أغنية الفلوس للنجم أحمد سعد، خاصة بعد تسريب فيديو من كواليس التصوير، والتي ظهر خلالها سعد يؤدي رقصة مبتكرة على طريقته أعادت للأذهان رقصته الشهيرة في أغنية سايرينا يا دنيا.