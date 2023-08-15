محمد جمعة يروج لأغنيته الجديدة «خلصانة».. تُطرح خلال أيام (صورة)

انتهى الفنان محمد جمعة، من تسجيل أغنية جديدة، تحمل اسم «خلصانة» تجمعه بالفنان أحمد عصام، ومن المُقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب، في موسم صيف 2023.

بوستر الأغنية

وطرح محمد جمعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، البوستر الرسمي لأغنية «خلصانة»، حيث ظهر على وجهه علامات الغضب، مُمسكًا بمقعد، وكأنه يُهدد به أحد الأشخاص، إلا أن أحمد عصام يُحاول الإمساك به.

ومن المُقرر طرح أغنية «خلصانة» لـ محمد جمعة وأحمد عصام، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، خلال الأيام القليلة المُقبلة، وإنّ الموعد النهائي لم يُعلن بعد.

اتجاه محمد جمعة إلى الغناء

وكان الفنان محمد جمعة، قال في تصريحات لـ«الوطن»، في وقتٍ سابق، إن الغناء شيء يجعله في غاية السعادة، وهو يحاول استغلال موهبته في توصيل رسالة الدراما، ولكنه أخذ قرار العمل على أكثر من تراك لطرحه خلال عام 2023، يسعد به الجمهور.