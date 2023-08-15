طريقة الحصول على وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج في خطوات

عمدت الدولة المصرية إلى إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، من أجل العمل على تقديم خدمات تأمينية متطورة هدفها توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة، للحصول على معاش إضافي مناسب، حيث تتيح الوثيقة برنامج تأميني متكامل في ظل الاستثمار الناجح للمال.

مدد الوثيقة المختلفة

وتعمل الوثيقة الأولى من نوعها للمصريين بالخارج، على إتاحة مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية، وتتيح 3 اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة، ويمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو دفعات شهرية لمدة 10 أو 15 سنة، ويعمل هذا على توفير مبلغ مجمع للمصريين في الخارج، ويكون الحد الأدنى لعمر الوثيقة الواحدة 5 سنوات، ويعتمد الأمر على عمر المؤمن عليه عند تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المحدد بالوثيقة.

الحد الأدنى للعمر المسموح له بالتقدم للحصول على الوثيقة

أتاحت الدولة المصرية موقعًا إلكترونيًا متكاملًا يشمل مواد تعريفية وإعلامية توضح خصائص ومميزات الوثيقة، مع إمكانية احتساب الأقساط والمزايا التأمينية إلكترونيًا، ويتاح لجميع المواطنين الحصول على هذه الوثيقة بداية من عمر 18 عامًا بحد أقصى 59 عامًا وبدون إجراء كشف طبي في أي سن.

الحد الأدنى لثمن الوثيقة

وحددت الدولة الحد الأدنى للقسط الوحيد والذي يصل إلى 500 دولار أمريكي بحد أقصى 10000 دولار للوثيقة الواحدة خلال العام، ويمكن أيضًا للشخص الحامل للوثيقة دفع قسط إضافي بقيمة 50 دولار كحد أدنى عند رغبته في زيادة الوثيقة بعد إصدارها والحصول على مبلغ أكبر للمعاش أو الدفعات الشهرية، دون التزام بموعد محدد للقسط، مع إمكانية تعديل بيانات الوثيقة مثل المستفيدين أو العنوان ودفعات المعاش حسب رغبته، دون إمكانية تعديل سن الاستحقاق، وإذا أراد الشخص تصفية الوثيقة بعد مرور عام واحد يمكنه فعل ذلك مع استرداد 95% من أي قسط مضى عليه عام، وإذا كانت هذه التصفية في نهاية السنة الثالثة سيتم استرداد كامل المبلغ.