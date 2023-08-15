بدء عزاء والدة أحمد شيبة في القباري بالإسكندرية بحضور أهالي المنطقة (صور)

شهد عزاء والدة أحمد شيبة، الذي انطلق منذ قليل بعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء، أمام منزل الأسرة بشارع باب 27 بجوار كوبري القباري بمحافظة الإسكندرية، حضور أبناء المنطقة الذين حرصوا على التواجد لعلاقتهم الوطيدة بالفنان الشعبي.

وجاء مشهد عزاء والدة أحمد شيبة امتدادا لما قام به آلاف المواطنين من أهالي محافظة الإسكندرية اليوم، إذ شيعوا من مسجد حسان بمنطقة القباري، جنازة والدة «شيبة» وسط حالة من الحزن الشديد والدعوات لها بالرحمة والمغفرة، وأحضروا خروفا وجرى ذبحه قبل خروج الجثمان من المسجد لتوزيعه على أهالي المنطقة صدقة على روحها، ووسط حالة من الانهيار والبكاء الهستيري للفنان أحمد شيبة.

جنازة والدة أحمد شيبة

وأدى أهالي منقطة القباري صلاة الظهر في مسجد حسان بمحافظة الإسكندرية على مبروكة محمد يوسف، والدة الفنان أحمد شيبة، والتي توفيت عن عمر ناهز 81 عاما.

أحمد شيبة يودع والدته

وودع الفنان أحمد شيبة والدته بكلمات بالغة الحزن جاء فيها: «قولوا للناس تدعي لأمي، مفيش أم حبت ابنها زي ما كانت تحبني»، مؤكدا أنها كانت كل شيء في حياته ولا يعلم كيف ستكون شكل حياته من بعدها، قائلا: «كانت كل شيء حلو في حياتي، ربنا يرحمها».