تضم المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، العديد من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمي علوم 2023 بالدرجات والنسبة المئوية، بدرجات متفاوتة بداية من 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، ويستمر التقديم فيها لمدة خمسة أيام بداية من أمس الثلاثاء، وتستهدف 259445 طالبًا، وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمي علوم 2023 بالدرجات والنسبة المئوية

وتنشر «الوطن» قائمة الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمي علوم 2023 بالدرجات والنسبة المئوية، في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها، وفقًا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي كالتالي:

- كلية الطب البيطري.

- كلية التمريض.

- كلية العلوم.

- كلية الزراعة.

- الجامعات التكنولوجية.

- كلية الحاسبات والمعلومات

- الذكاء الاصطناعي.

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كلية الألسن.

- كلية الآثار.

- كلية الإعلام.

عدد الأماكن المتاحة بتنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023

كما تضمن البيان، الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمي علوم 2023 بالدرجات والنسبة المئوية بكل جامعة، إذ يتوفر 19 مكانًا شاغرًا بالمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة في كلية طب البيطري، التي يبلغ الحد الأدنى لتنسيقها 360 درجة.

أماكن شاغرة بكلية حاسبات وذكاء اصطناعي

تتوفر أماكن في 9 كليات حاسبات وذكاء اصطناعي، والحد الأدنى لتنسيقها 360 درجة بنسبة 87.80%.

أماكن شاغرة بكليات حاسبات ومعلومات

يتوفر 11 مكانًا شاغرا في كلية حاسبات ومعلومات، والحد الأدنى لتنسيقها 361 درجة.

أماكن شاغرة بكليات العلوم

يوجد 30 مكانًا شاغرًا بكلية العلوم، والحد الأدنى لتنسيقها 332 درجة بنسبة 80.9%.

وسيُعلن الحد الأدنى لباقي الكليات لاحقًا، في أثناء كشف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة.