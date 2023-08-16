أحمد مرتضى منصور قائما بأعمال رئيس نادي الزمالك «خاص»

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن اختيار مجلس إدارة نادي الزمالك، لأحمد مرتضي منصور عضو مجلس الإدارة، ليكون قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

مصدر: اختيار أحمد مرتضى قائما بأعمال رئيس الزمالك لحين عقد أقرب جمعية عمومية

وشدد المصدر لـ«الوطن سبورت»، على أن جلسة مجلس الإدارة خلال الساعات القليلة الماضية، شهدت اختيار أحمد مرتضي منصور قائما بأعمال رئيس النادي، بالإجماع، لحين أقرب جمعية عمومية.

ومن المقرر أن يعقد أحمد مرتضى عدة اجتماعات مع أوسوريو مدرب نادي الزمالك، وعبدالواحد السيد المشرف على فريق الكرة، لحل أزمات الفريق الأول ومناقشة العديد من الملفات الهامة استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستعد الزمالك خلال الفترة المقبلة للموسم الجديد، بعدما اختتم مشاركاته في الموسم الماضي، بتوديع منافسات البطولة العربية من دور المجموعات، عقب التعادل مع النصر السعودي بهدف لكل فريق؟