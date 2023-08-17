للراغبين في السكن بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة.. اعرف الأوراق المطلوبة

بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق للطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2023، يلتحق عدد من الطلاب من المحافظات المختلفة وفقا لمجموعهم بكليات جامعة القاهرة، ما يؤهلهم للسكن بالمدينة الجامعية التابعة للجامعة.

وتوضح «الوطن» فى السطور التالية، المستندات المطلوية للتقديم للسكن بالمدينة الجامعية التابعة لـ جامعة القاهرة، للطلاب الجدد والقدامى تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء والتى جاء ت كالتالى:

المستندات المطلوية للسكن بالمدينة الجامعية

- شهادة الثانوية العامة

- بيان يؤكد التحاق الطالب بالكلية المتقدم للسكن بالمدينة الجامعية من خلالها

- 3 صور للطالب.

- بيانات الحالة الدراسية للطالب معتمدة من الكلية.

- ضمان سداد رسوم الإقامة معتمدة من الجهة التى يعمل بها الضامن.

- شهادة من مكتب الضمان الاجتماعي بمحل إقامة الطالب.

ووفقا للمدينة الجامعية بجامعة القاهرة،فإن طلبات التقدم للسكن بالمدينة الجامعية متاحة خلال شهر أغسطس الجارى،فيما يتم النظر فى طلبات السكن المقدمة أوائل العام الدراسى

انتهاء الإقامة بالمدينة الجامعية بنهاية العام الدراسي

وأشارت المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، إلى أنه في حال عدم سداد الرسوم المحددة للسكن بالمدينة الجامعية خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة يعتبر الطالب متنازلا عن حقه في السكن، وفي حالة تقدم الراغب في السكن بطلب يوضح في أسباب عدم دفع الرسوم يجوز لإدارة المدينة قبوله للتكسن حال وجود أماكن خالية.

فيما تنتهي إقامة الطالب بالمدينة الجامعية بانتهاء آخر يوم للامتحانات بالكلية التى ينتمى إليها، وفي حالة استمرار الدراسة خلال فصل الصيف كطلاب كليات الطب يسمح للطالب باستمرار الإقامة بشرط التقدم بطلب معتمد من الكلية باستمرار الدراسة.