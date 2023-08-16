المجلس الحديثي بالأزهر يختتم شرح كتاب «فتح المغيث».. استغرق 10 سنوات

انطلقت فعاليات المجلس الحديثي الذي تعقده هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، صباح اليوم بالجامع الأزهر، لختم كتاب «فتح المغيث» للإمام السخاوي، بشرح الدكتور أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء.

ختم كتاب «فتح المغيث» للإمام السخاوي

وبدأت فعاليات المجلس الحديثي بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف وآلاف الباحثين وطلاب العلم من مصر وخارجها.

نشر المحاضرات عبر منصات الأزهر الشريف

ويعد المجلس الحديثي هذه المرة حدثًا تاريخيًّا نظرًا لأهمية الكتاب وشارحه ومدة الشرح التي بلغت 10 سنوات مقسمة على 240 محاضرة، تم بثها وتجميعها ونشرها جميعًا عبر منصات الأزهر والصفحة الرسمية للدكتور أحمد معبد على مواقع التواصل الاجتماعي.