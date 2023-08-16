كليات تجارة متاحة للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

أتاحت وزارة التعليم العالي، العديد من كليات تجارة المختلفة في المحافظات، في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، إذ بدأ التقديم بتنسيق المرحلة الثانية أمس الثلاثاء، بحد أدني 60% للشعبة العلمية.

كليات تجارة متاحة للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية

وأوضحت الوزارة أنه جرى تحديد العديد من كليات التجارة في تنسيق المرحلة الثانية من أجل طلاب الثانوية العامة، وجاءت كالآتي:

تجارة الإسكندرية تجارة الزقازيق تجارة السويس تجارة العريش تجارة القاهرة تجارة المنصورة تجارة المنوفية بشبين الكوم تجارة انتساب موجه الإسكندرية تجارة انتساب موجه الزقازيق تجارة انتساب موجه السويس تجارة انتساب موجه العريش تجارة انتساب موجه القاهرة تجارة انتساب موجه المنصورة تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم تجارة انتساب موجه أسوان تجارة انتساب موجه أسيوط تجارة انتساب موجه بنها تجارة انتساب موجه بني سويف تجارة انتساب موجه بورسعيد تجارة انتساب موجه جنوب الوادي تجارة انتساب موجه دمنهور تجارة انتساب موجه دمياط تجارة انتساب موجه سوهاج تجارة انتساب موجه طنطا تجارة انتساب موجه عين شمس تجارة انتساب موجه قناة السويس الاسماعيلية تجارة انتساب موجه كفر الشيخ تجارة انتساب موجه مدينة السادات تجارة أسوان تجارة أسيوط تجارة بنها تجارة بني سويف تجارة انتساب موجه بورسعيد تجارة انتساب موجه جنوب الوادي تجارة انتساب موجه دمنهور تجارة انتساب موجه دمياط تجارة انتساب موجه طنطا تجارة انتساب موجه كفر الشيخ تجارة أسوان تجارة اسيوط تجارة بنها تجارة بني سويف تجارة بورسعيد تجارة جنوب الوادي تجارة دمنهور تجارة دمياط تجارة سوهاج تجارة طنطا تجارة عين شمس تجارة قناة السويس تجارة كفر الشيخ

التقديم لتنسيق كليات تجارة

وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، اختيار تنسيق كليات التجارة في المرحلة الثانية، من خلال رابط التقديم في التنسيق من هنا، وكتابتها في الرغبات الخاصة بهم.