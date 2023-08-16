مؤشرات تنسيق كلية ألسن من علمي علوم 2023 المرحلة الثانية
كتب:
شيماء دراز
01:37 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
تنسيق كلية الألسن للمرحلة الثانية
تعد الألسن من الكليات التي تشهد إقبالا لدى طلاب الثانوية العامة، حيث تؤهل للعديد من فرص العمل المرتبطة باللغات، فاللغات تتشعب بمختلف المجالات ما بين سياحة ومجال البنوك ومجال الطيران والترجمة الفورية وغيرها من آلاف فرص العمل المتاحة، وأعلنت وزارة التعليم العالي، توفر أماكن شاغرة بكليات الألسن في تنسيق المرحلة الثانية، لذا يهتم طلاب الثانوية العامة بمعرفة مؤشرات تنسيق كلية ألسن من علمي علوم 2023 المرحلة الثانية، لحجز مكان بها.
مؤشرات تنسيق كلية ألسن من علمي علوم 2023 المرحلة الثانية
وتستعرض «الوطن» أماكن ومؤشرات تنسيق كلية ألسن من علمي علوم 2023 المرحلة الثانية المتاحة، وفق التعليم العالي، وجاءت الأماكن الشاغرة في الكليات التالية:
- كلية ألسن جامعة كفر الشيخ.
- كلية ألسن جامعة قناة السويس.
- كلية ألسن جامعة عين شمس.
- كلية ألسن جامعة أسوان.
- كلية ألسن جامعة الفيوم.
- كلية ألسن جامعة الأقصر.
- كلية ألسن جامعة بني سويف.
- كلية ألسن جامعة جنوب الوادي.
- كلية ألسن جامعة سوهاج.
- كلية ألسن جامعة المنيا.
تنسيق كلية الألسن للمرحلة الثانية
بينما مؤشرات تنسيق كلية ألسن من علمي علوم 2023 المرحلة الثانية بالأرقام، وفق تنسيق الثانوية العامة العام الماضي، كالتالي:
- تنسيق كلية ألسن جامعة كفر الشيخ، 355 درجة.
- تنسيق كلية ألسن جامعة قناة السويس 349 درجة.
- تنسيق كلية ألسن جامعة عين شمس 338 درجة.
- تنسيق كلية ألسن جامعة الفيوم 337 درجة.
- تنسيق كلية ألسن جامعة أسوان 337 درجة.
- تنسيق كلية ألسن جامعة الأقصر 336 درجة.
- تنسيق كلية ألسن جامعة بني سويف 336 درجة.
- تنسيق كلية ألسن جامعة جنوب الوادي 336 درجة.
- تنسيق كلية ألسن جامعة المنيا 335 درجة.
- تنسيق كلية ألسن جامعة سوهاج 335 درجة.