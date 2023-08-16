تعد الألسن من الكليات التي تشهد إقبالا لدى طلاب الثانوية العامة، حيث تؤهل للعديد من فرص العمل المرتبطة باللغات، فاللغات تتشعب بمختلف المجالات ما بين سياحة ومجال البنوك ومجال الطيران والترجمة الفورية وغيرها من آلاف فرص العمل المتاحة، وأعلنت وزارة التعليم العالي، توفر أماكن شاغرة بكليات الألسن في تنسيق المرحلة الثانية، لذا يهتم طلاب الثانوية العامة بمعرفة مؤشرات تنسيق كلية ألسن من علمي علوم 2023 المرحلة الثانية، لحجز مكان بها.

مؤشرات تنسيق كلية ألسن من علمي علوم 2023 المرحلة الثانية

وتستعرض «الوطن» أماكن ومؤشرات تنسيق كلية ألسن من علمي علوم 2023 المرحلة الثانية المتاحة، وفق التعليم العالي، وجاءت الأماكن الشاغرة في الكليات التالية:

كلية ألسن جامعة كفر الشيخ. كلية ألسن جامعة قناة السويس. كلية ألسن جامعة عين شمس. كلية ألسن جامعة أسوان. كلية ألسن جامعة الفيوم. كلية ألسن جامعة الأقصر. كلية ألسن جامعة بني سويف. كلية ألسن جامعة جنوب الوادي. كلية ألسن جامعة سوهاج. كلية ألسن جامعة المنيا.

تنسيق كلية الألسن للمرحلة الثانية

بينما مؤشرات تنسيق كلية ألسن من علمي علوم 2023 المرحلة الثانية بالأرقام، وفق تنسيق الثانوية العامة العام الماضي، كالتالي: