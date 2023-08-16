الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2023 أدبي.. اعرف القائمة الكاملة

تشمل الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2023 أدبي، وفقا لما أعلنه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، على عدد كبير من الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة.

الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2023 أدبي

وجاء الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2023 أدبي، والتي بدء تسجيل الرغبات فيها أمس الثلاثاء ولمدة 5 أيام حتى يوم السبت المقبل، كما يلي.

- المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي.. إنجليزي.

- المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس.. تجارة إنجليزي.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام شعبة إدارة الأعمال

- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية.

- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية.

- الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.

- الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد واداره ومحاسبة.

- الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية.

- الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر.

- التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح.

- التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال.

- الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم.

- الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم.

- الجزيرة العالي للاتصال والاعلام بالمقطم.

- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية.

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي أسكندرية.

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان.

المعاهد العليا

- العالي للعلوم الادارية بلقاس دقهلية.

- العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية.

- العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس.

- العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس.

- العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس.

- العالي الفندقي بالاقصر إيجوث.

- العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس.

- العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر الجديدة.

- العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ.

- العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ.

- العالي ترميم الآثار بأبي قير.

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي حاسبات ونظم تجمع أول

العالي خدمة اجتماعيه 6 أكتوبر

العالي خدمة اجتماعية المنصورة

العالي خدمة اجتماعية بنها

العالي خدمة اجتماعية سوهاج

العالي خدمة اجتماعية أسوان

العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندريه إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للغات 6 أكتوبر

العالي للغات بمصر الجديدة

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي إدارة أعمال

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفني التجاري بأسوان

الفني التجاري بأسيوط

الفني التجاري بالإسكندرية

الفني التجاري بالروضة

الفني التجاري بالزقازيق

الفني التجاري بالعريش

الفني التجاري بالمحلة الكبرى

الفني التجاري بالمطرية

الفني التجاري بالمنصورة

الفني التجاري ببنها

الفني التجاري ببورسعيد

الفني التجاري بدمنهور

الفني التجاري بدمياط

الفني التجاري بسوهاج

الفني التجاري بشبرا

الفني التجاري بطنطا

الفني التجاري بقنا

الفني التجاري بقويسنا

الفني لترميم الآثار بالأقصر

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

الفني للفنادق الإسكندرية

الفني للفنادق المطرية

الفني للفنادق بورسعيد

الفني للفنادق قنا

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بأسوان

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال -محاسبة)

المعهد العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

المعهد العالى للغات بأسوان

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم)

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

اقتصاد منزلي العريش

اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم

اقتصاد منزلى حلوان

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربي وإنجليزي

أكاديمية بأخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر

آداب المنيا

آداب الوادي الجديد

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه الفيوم

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه المنيا

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

آداب انتساب موجه أسوان

آداب انتساب موجه أسيوط

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه بور سعيد

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه دمياط

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

آداب أسيوط

آداب بني سويف

آداب جنوب الوادي

آداب سوهاج

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه الزقازيق

تجارة انتساب موجه السويس

تجارة انتساب موجه العريش

تجارة انتساب موجه المنصورة

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه أسوان

تجارة انتساب موجه أسيوط

تجارة انتساب موجه بنها

تجارة انتساب موجه بني سويف

تجارة انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

تجارة انتساب موجه دمنهور

تجارة انتساب موجه دمياط

تجارة انتساب موجه سوهاج

تجارة انتساب موجه طنطا

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

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تربية (طفولة) العريش

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تربية طفولة مبكرة بني سويف

تربية طفولة مبكرة مطروح

تربية فنية المنيا

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية موسيقية حلوان

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية الإسكندرية

تربية نوعية الزقازيق

تربية نوعية الفيوم

تربية نوعية المنصورة

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية المنوفية بأشمون

تربية نوعية المنيا

تربية نوعية أسوان

تربية نوعية أسيوط

تربية نوعية بنها

تربية نوعية بور سعيد

تربية نوعية جنوب الوادي

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

تربية نوعية دمياط

تربية نوعية سوهاج

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية نوعية طنطا

تربية نوعية عين شمس

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية دمياط

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية طنطا

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية نوعية فنية مطروح

تربية نوعية كفر الشيخ

تربية نوعية مطروح

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية مطروح

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

حقوق الإسكندرية

حقوق الزقازيق

حقوق الفيوم

حقوق المنصورة

حقوق المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه الزقازيق

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه أسوان

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه بنها

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

حقوق انتساب موجه حلوان

حقوق انتساب موجه سوهاج

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

حقوق أسوان

حقوق أسيوط

حقوق بنها

حقوق بني سويف

حقوق جنوب الوادي

حقوق حلوان

حقوق طنطا

حقوق عين شمس

حقوق مدينة السادات

خدمة اجتماعية الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية أسيوط

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

خدمة اجتماعية حلوان

دار العلوم الفيوم

دار العلوم المنيا

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

دار العلوم انتساب موجه المنيا

دار العلوم انتساب موجه أسوان

دار العلوم أسوان

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

سياحة وفنادق الفيوم

سياحة وفنادق المنصورة

سياحة وفنادق المنيا

سياحة وفنادق بني سويف

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

سياحة وفنادق مدينة السادات

سياحة وفنادق مطروح

سياحه وفنادق الاقصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

ش.مطاعم فني سياحة قنا

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقارة بالهرم

ع. دولي إعلام مدينة الشروق

ع.كندي تكنو.اعلام ت.خامس

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

عالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا (إدارة اعمال)

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد

معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش محاسبة

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش (مالية)

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش (نظم معلومات)

معهد العجمي الآلية للعلوم الإدارية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة إدارة)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة التسويق)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة نظم)

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

معهد المنيا العالي للغات

معهد الوادي العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة

معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية إسكندرية بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية

معهد عالي خدمة اجتماعية كفر الشيخ بمصروفات

معهد عالي دراسات تعاونية و إدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

نظم معلومات إدارية قطامية.