إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالعمرانية

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم أعلى الدائري قبل نزلة البحر الأعظم بالعمرانية، وجرى نقلهم إلى مستشفى أم المصريين.

وتلقى العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة إخطارا من العقيد سامح بدوي مفتش مباحث العمرانية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ربع نقل ومصابين.

إصابة 7 بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

على الفور انتقل المقدم هاني عماد رئيس مباحث العمرانية والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين إصابة 7 بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم اصدمت بهما سيارة النقل من الخلف.

تمكنت شرطة المرور من رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.