3 معارض للكتاب بالدول العربية خلال الفترة المقبلة.. اعرف التفاصيل

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، التجهيز للمشاركة في عدد من معارض الكتاب بالدول العربية، من بينها الجزائر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك التنسيق مع شركان الشحن لنقل إصدارات الناشرين إلى هذه المعارض.

الصالون الدولي للكتاب بالجزائر 2023

وذكر الاتحاد، في بيان، أنه بخصوص المشاركة في الصالون الدولي للكتاب بالجزائر، المقام في الفترة من 25 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2023، جرى التنسيق مع إحدى شركات الشحن بخصوص إرسال كشوف التعبئة الخاصة بالصالون الدولي للكتاب بالجزائر من اليوم وحتى 1/9/2023 مكتوبة على الكمبيوتر مختومة جميعًا بختم الدار، مع مراعاة فصل الكتب الدينية عن باقي الكتب في كشف منفصل (مرفق).

معرض الرياض الدولي للكتاب 2023

وأشار البيان إلى أنه بخصوص المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب، والذي ينطلق في 29 سبتمبر ويستمر حتى 8 أكتوبر 2023، جرى الاتفاق مع شركة الشحن على ضرورة إرسال كشوف التعبئة الخاصة بمعرض الرياض الدولي للكتاب من اليوم وحتى 20/8/2023 مكتوبة على الكمبيوتر مختومة جميعًا بختم الدار، مع مراعاة فصل الكتب الدينية عن باقي الكتب في كشف منفصل (مرفق).

وعن المشاركة في معرض الأردن الدولى للكتاب، في 21 سبتمبر المقبل، نوه الاتحاد إلى أنه في إطار تنظيم مشاركة الناشرين المصريين في المعارض الدولية للكتاب، وحرصًا من الاتحاد على تذليل مشاركة الناشرين المصريين في معرض الأردن الدولى للكتاب.