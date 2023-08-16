«القاهرة الإخبارية»: مقتل 17 جنديا في هجوم إرهابي بالنيجر

قتل 17 جنديًا تابعًا لقوات الجيش في النيجر وأصيب 20 آخرون، في هجوم نفّذه مسلّحون يرجح أنهم إرهابيون، أمس الثلاثاء، قرب الحدود مع مالي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في نيامي، اليوم الأربعاء.

وأوضحت، الوزارة في بيان، أن فرقة من القوات المسلحة بالنيجر كانت تتحرك بين بوني وتورودي، وقعت ضحية كمين إرهابي عند أطراف بلدة كوتوجو، الواقعة قرب الحدود مع مالي في منطقة تيلابيري، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالات.

وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة غير النهائية بين الجنود هي 17 قتيلًا و20 جريحًا إصابة 6 منهم خطرة، وأن جميعهم تم إجلاؤهم إلى نيامي.

وأكد الجيش النيجري أنه تمكّن في المقابل من تدمير أكثر من 100 دراجة نارية استخدمها المهاجمون، ما يعني اعتقال أكثر من 100 إرهابي.

ويعد هذا الهجوم هو الأكبر من حيث حصيلته منذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.

وكان تدهور الوضع الأمني في البلاد من الأسباب التي قدمّها المجلس الانتقالي بقيادة الجنرال عبدالرحمن تياني للإطاحة بالرئيس محمد بازوم.