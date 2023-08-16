الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2023 علمي علوم.. اعرف القائمة الكاملة

تشمل الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2023 علمي علوم، وفق ما أعلنه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، على عدد كبير من الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم.

الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2023 علمي علوم

وجاءت قائمة الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2023 علمي علوم، وفقا للمعلن من وزارة التعليم العالي، كما يلي.

- المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي.

- المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس تجارة انجليزى

- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

- اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة

- الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش

- الاعاقة والتأهيل الزقازيق

- الاعاقة والتأهيل بني سويف

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد واداره ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب علوم

الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي ترميم الآثار بأبي قير

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

العالي خدمه اجتماعيه 6 أكتوبر

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

العالي خدمه اجتماعيه بنها

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي سياحه وفنادق 6 أكتوبر

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للعلوم الإداريه 6 أكتوبر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للغات 6 أكتوبر

العالي للغات بمصر جديده

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

العلوم الزراعية البيئية العريش

الفراعنة العالي إدارة أعمال

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفني التجارى باسوان

الفني التجارى باسيوط

الفني التجارى بالاسكندريه

الفني التجارى بالروضه

الفني التجارى بالزقازيق

الفني التجارى بالعريش

الفني التجارى بالمحله الكبرى

الفني التجارى بالمطريه

الفني التجارى بالمنصوره

الفني التجارى ببنها

الفني التجارى ببور سعيد

الفني التجارى بدمنهور

الفني التجارى بدمياط

الفني التجارى بسوهاج

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بقنا

الفني التجارى بقويسنا

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

الفني لترميم الآثار بالاقصر

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

الفني للفنادق الاسكندريه

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضة

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2)

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

المعهد العالى للغات بأسوان

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المعهد الفنى للتمريض بالجونة

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل

المعهد الكندى العالى للادارة 6 أكتوبر

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

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