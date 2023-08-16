مواعيد عيادة «السونار» بمستشفى رمد بنها.. اعرف الخدمات المتاحة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، توفير خدمات عيادة السونار بمستشفى رمد بنها بأفضل وأحدث التقنيات ضمن الخدمات المقدمة بمستشفى رمد بنها في ضوء توجهات وزارة الصحة المصرية وخطط تطوير المستشفيات وأقسامها المختلفة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وتحت إشراف الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة أميمة عباس مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية.

خدمات عيادة السونار برمد بنها

أوضحت المديرية في بيان، أن الخدمات المقدمة بعيادة السونار الجديدة بمستشفى رمد بنها كالتالي:

- فحص باستخدام الموجات فوق الصوتية A والذي يأخذ مقاسات العين، مثل طول العين وتقوس القرنية.

- فحص باستخدام الموجات فوق الصوتية B والذي يصور التراكيب الداخلية للعين.

مواعيد العمل في عيادة السونار برمد بنها

أضاف البيان أن العمل بالعيادة يجرى باستخدام أفضل التقنيات يوم الخميس من كل أسبوع من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهراً برعاية الدكتور محمد السعيد مدير المستشفى، والطبيب المسئول الدكتور محمد جودة.

في سياق متصل، أعلنت الدكتورة أميمة عباس مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية أنه جرى أيضا في نفس السياق توفير عيادة تغذية علاجية للأطفال وتأخر النمو جديدة بمستشفى بهتيم المركزي حيث يتم العمل بالعيادة يومي السبت والأحد من كل أسبوع من 9 صباحا ًحتى الواحدة ظهراً، برعاية الدكتورة مروة عبد الفتاح أحمد مديرة المستشفى والطبيب المسئول عن العيادة الدكتور أحمد عبد العزيز أخصائي التغذية.

كما شهدت المستشفى توفير عيادة نفسية وإدمان ضمن الخدمات المقدمة بمستشفى بهتيم المركزي لمساعدة المرضى المترددين على المستشفى من خلال تقديم رعاية نفسية سليمة لهم وتلبية احتياجاتهم ويتفضل بالعمل بالعيادة الدكتورة رنا فوزي، والدكتور عمرو عزمي أيام الاثنين، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

أضافت في بيان، أنه أيضا جرى بدء العمل بعيادة الفلاريا بمستشفى حميات بنها لمتابعة مرضى الفلاريا المزمنة المترددين على المستشفى من حيث متابعة العلامات الحيوية، وإعطائهم العقاقير اللازمة كالمسكنات وفيتامين ب، والمراهم، وكذلك تتوفر خدمة العلاج الطبيعي للمرضى، ومتابعة الأوعية الدموية بالأشعة في حال تطلبت الحالة لذلك، كما يتم حجز الحالات المصابة بالالتهاب الخلوي داخل المستشفى.

وأوضحت «عباس» أن عيادة الفلاريا تعتبر نقلة نوعية في سبيل تطوير وجودة تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى إذ من المقرر العمل بالعيادة جميع أيام الأسبوع حيث قوم بالكشف على المرضى الدكتور محمد صلاح.