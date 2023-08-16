عزة هيكل: معالجة قضايا الإعلام أولوية بالحوار الوطني

ثمنت الدكتور عزة أحمد هيكل عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية سابقا، مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني خلال جلساته الماضية في طرح قضايا الإعلام، والتحديات التي تقف في وجه الملف الإعلامي الصحفي.

نشر الوعي الثقافي المستنير ومحاربة التطرف

قالت الدكتورة عزة أحمد هيكل في تصريحات لـ«الوطن»، إن بحث مشكلات الإعلان وإزالة العقبات التي تواجهه على طاولة الحوار الوطني في غاية الأهمية، خاصة أننا ماضون نحو طريق الجمهورية الجديدة، التي تستوجب وجود ظهير إعلامي قوي يعمل بصفة مستمرة، على بذل دوره في نشر الوعي الثقافي المستنير ومحاربة التطرف وحماية الهوية الوطنية الفكرية لدى المواطنين.

وأكدت أن هناك سمات وصفات يجب أن يتحلى بها إعلام الجمهورية الجديدة، هي الابتعاد عن التهويل والتكرار والتقليد، وأن تكون الرسالة المقدمة للمشاهد رسائل جديدة ومختلفة، تتحدث عن واقع المجتمع بشكل كامل وليس جزء منه، لضمان نجاح الرسالة على أكمل وجه، إضافة إلى تدريب الشخص المقدم للرسالة على الأساليب النمطية الحديثة.

معالجة المشكلات الإعلامية

وأعربت عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية سابقا، عن آمالها في أن يخرج الحوار الوطني بتوصيات من شأنها معالجة المشكلات الإعلامية جذريا.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، ناقش خلال جلساته الماضية، أبرز قضايا الإعلام والتحديات التي تواجه الملف الإعلامي في مصر.