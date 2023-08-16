الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2023 علمي رياضة.. كليات ومعاهد عليا

يواصل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، التسجيل في المرحلة الثانية لتنسيق القبول في الجامعات، وفقاً للقائمة التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بـ الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2023 علمي رياضة، بحد أدنى 250 درجة لشعبة علمي رياضة، بنسبة 60.98%.

الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2023 علمي رياضة

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنّ أخر موعد لتسجيل رغبات الطلاب في المرحلة الثانية يوم السبت الموافق 19 من الشهر الجاري، على الموقع الإلكتروني لتنسيق القبول بالجامعات، لافتة إلى أنّ التسجيل يكون برقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

وتضمن القائمة التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بـ الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2023 علمي رياضة، كالآتي:

- المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي وإنجليزي.

- المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس تجارة إنجليزي.

- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة.

- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة.

- الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش.

- الإعاقة والتأهيل الزقازيق.

- الإعاقة والتأهيل بني سويف.

- الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة) 6 أكتوبر.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال).

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف.

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج.

- الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات رياضة.

- الفني التجاري بأسوان.

- الفني التجاري بأسيوط.

- الفني التجاري بالإسكندرية.

- الفني التجاري بالروضة.

- الفني التجاري بالزقازيق.

- الفني التجاري بالعريش.

- الفني التجاري بالمحلة الكبرى.

- الفني التجاري بالمطرية.

الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2023

- الفني التجاري بالمنصورة.

- الفني التجاري في بنها.

- الفني التجاري ببورسعيد.

- الفني التجاري بدمنهور.

- الفني التجاري بدمياط.

- الفني التجاري بسوهاج.

- الفني التجاري بشبرا.

- الفني التجاري بطنطا.

- الفني التجاري بقنا.

- الفني التجاري بقويسنا.

- الفني الصناعي للصناعات المتطورة النهضة أول مدينة السلام القاهرة.

- الفني لترميم الآثار بالأقصر.