محافظ الغربية و«الوطنية للبترول» يوقعان بروتوكول تعاون مشترك

وقع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء أركان حرب محمد أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشركة الوطنية للبترول، لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للمحافظة وتنمية مواردها، وذلك بديوان عام محافظة الغربية اليوم.

مشروعات خدمية وتنموية

وأوضح «رحمي» أنّ المحافظة مستمرة في حصر كافة قطع الأراضي غير مستغلة بالمحافظة، وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى منها في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب المحافظة، إلى جانب إضفاء المظهر الحضاري والجمالي على الأراضي غير المستغلة.

الاستفادة من الأراضي غير المستغلة

وأشار إلى أنّ هذا البروتوكول، يأتي ضمن حرص محافظة الغربية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وذلك وفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها، وتماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.