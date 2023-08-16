«قومي المرأة بسوهاج» ينظم ورش عمل للتوعية بقضايا السيدات والفتيات

ينظم فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، دورة تدريبية للقيادات الدينية «الأئمة والقساوسة»، بعنوان «دمج القيادات الدينية لمواجهة العنف ضد المرأة»، بمركز إعداد القادة لمدة 5 أيام.

ورش عمل بـ«قومي المرأة» في سوهاج

صرحت بذلك، الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وأضافت أنّ التدريب يشمل ورش عمل تهدف تعريف مدى التطور المعرفي للقيادات الدينية في تناول القضايا التي تتعلق بالمرأة والفتاة، منها ختان الإناث والزواج المبكر.

ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة

وأشارت وهبي، إلى أنه أيضًا يجري تنفيذ لقاءات توعية تحمل مسمى «جلسات الدوار» ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة، تناقش نفس الموضوع، وأن التدريب والجلسات بمشاركة وإشراف الدكتورة منى حنا ونضال العسكري والدكتورة إيمان سلامة، مقررات مناوبات لفرع بسوهاج، وفوتينيه لبيب وحنان أحمد والدكتورة سحر هاشم عضوات فرع المجلس.